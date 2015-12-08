Бриггс: я нокаутирую Уайлдера за один раунд

Американский супертяжеловес Шеннон Бриггс уверен в том, что нокаутирует чемпиона мира WBC Деонтея Уайлдера за один раунд. Ранее Уайлдер заявил, что готов встретиться на ринге с Бриггсом, если тот пройдёт допинг-тест.

«Что сказал этот трус? Я провёл восемь боёв (с момента возобновления карьеры. — Прим. «Чемпионата») и в каждом проходил допинг-контроль. Откуда эти слова? Они рождаются из внутреннего страха. Это говорит его сердце. То же самое и с его командой.

Они позвонили мне и спросили, буду ли я драться с Деонтеем Уайлдером, и я ответил: «Да, я хочу $ 2 млн за бой». И они сказали, что перезвонят мне. Затем они мне сказали, что могут дать лишь $ 500 тыс. И я ответил: «Хорошо, давайте сделаем это». Они вновь сказали, что перезвонят мне. Они перезвонили и сказали, что могут дать $ 400 тыс. И я сказал: «Без проблем». Дело не в деньгах. Я бы дрался с ним и бесплатно — победитель заберёт всё в Бруклине. Я уверен, что нокаутирую его. Он не продержится больше одного раунда», — цитирует Бриггса BoxingScene.