Бага Агаев и Сергей Павлович проведут бой в рамках FIGHT NIGHTS GLOBAL 46
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Поединок российского проспекта Сергея Павловича, представляющего клуб «Академия ММА», против опытного панчера-тяжеловеса из Дагестана Баги Агаева, прекрасно знакомого поклонникам ММА, станет одним из главных событий на турнире FIGHT NIGHTS GLOBAL 46 в Москве, который пройдёт на арене Дворца спорта «Динамо» в Крылатском 29 апреля.
Напомним, что ранее Александр Сарнавский и Дмитрий Бикрев подписали контракт на бой в рамках турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 46.
Следите за новостями на сайте fightnights.ru и fnbilet.com.
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