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Арум: Пакьяо отклонил бой с Кроуфордом, поскольку не хотел драться в 140 фунтах

Арум: Пакьяо отклонил бой с Кроуфордом, поскольку не хотел драться в 140 фунтах
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Американский промоутер Боб Арум, представляющий интересы Мэнни Пакьяо, рассказал о причинах, по которым филиппинец выбрал себе в соперники чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBO Джесси Варгаса, а не обладателя титулов WBC и WBO в первом полусреднем весе Теренса Кроуфорда. Бой Пакьяо — Варгас запланирован на 5 ноября в Лас-Вегасе.

«На самом деле у нас не было долгих обсуждений. Мэнни выбрал Джесси, потому что не хотел опускаться в первый полусредний вес. Переговоры проходили гладко. Будучи сенатором, Мэнни имеет не так много времени, чтобы заниматься сгонкой веса. Но я считаю, что он по-прежнему может быть конкурентоспособен в обеих весовых категориях.

Мэнни может драться с кем угодно, но выбрал Джесси, потому что хотел этого боя, и это был лучший вариант для него. Он не хотел опускаться в 140 фунтов. Возможно, однажды он сразится с Кроуфордом», — приводит слова Арума BoxingScene.

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