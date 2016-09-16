Яманака защитил титул WBC в матче-реванше с Морено

Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBC Синсуке Яманака провёл очередную защиту титула в поединке с панамцем Ансельмо Морено. Встреча боксёров состоялась в рамках турнира, запланированного на 16 сентября в Осаке (Япония), сообщает BoxingScene.

Отметим, что этот бой также будет носить статус матча-реванша. Первая встреча Яманаки с Морено состоялась в сентябре прошлого года и завершилась победой Морено разделённым решением судей. Действующий обладатель титула нокаутировал соперника в первом же раунде.