WBA не будет аннулировать результат второго боя Чудинов — Штурм
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В промоутерской компании «Патриот», представляющей интересы Фёдора Чудинова, сообщили, что WBA не будет аннулировать результат второго боя россиянина с Феликсом Штурмом, несмотря на положительный допинг-тест немецкого боксёра.
Ранее Штурм добровольно отказался от титула чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA. Этот пояс немец отнял у Чудинова в феврале текущего года, а позже стало известно о его положительной допинг-пробе на запрещённый препарат станозолол.
«По резолюции WBA результат второго боя Фёдора Чудинова с Феликсом Штурмом аннулирован не будет», — приводит слова представителя компании «Патриот» агентство «Р-Спорт».
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