WBA не будет аннулировать результат второго боя Чудинов — Штурм

В промоутерской компании «Патриот», представляющей интересы Фёдора Чудинова, сообщили, что WBA не будет аннулировать результат второго боя россиянина с Феликсом Штурмом, несмотря на положительный допинг-тест немецкого боксёра.

Ранее Штурм добровольно отказался от титула чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA. Этот пояс немец отнял у Чудинова в феврале текущего года, а позже стало известно о его положительной допинг-пробе на запрещённый препарат станозолол.

«По резолюции WBA результат второго боя Фёдора Чудинова с Феликсом Штурмом аннулирован не будет», — приводит слова представителя компании «Патриот» агентство «Р-Спорт».