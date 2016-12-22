Рябинский: с вероятностью 99% проба «Б» Поветкина покажет похожий результат

, промоутер российского боксёра, заявил, что допинг-проба «Б» его подопечного, скорее всего, также покажет положительный результат на наличие остарина.«Мы сейчас начнём с WBC списываться. Совет тоже же сейчас начнёт расследование. И скоро будем вскрывать пробу «Б», хотя с вероятностью 99% она покажет похожий результат. От вскрытия пробы «Б» мы ничего особенного не ожидаем. Мы ожидаем результата от других тестов. Пока не запрашивали вскрытие пробы «Б», но сегодня-завтра мы это сделаем. Результат тогда будет где-то до конца года», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».