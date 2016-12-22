Корнилов: Усик, Хук и победитель боя Хэй — Беллью интересны Лебедеву

Менеджер чемпиона мира по версии WBA в первом тяжёлом весеназвал потенциальных соперников российского боксёра.«Бой Лебедева и Гассиева был плотным. Я думал, что может быть ничья. Реванш возможен. Мы будем рады, если это произойдёт. Мы обсудим этот вариант с промоутером Рябинским в начале 2017 года.Нам интересен бой с Усиком, также можно устроить поединок против победителя боя Хэй — Беллью, а может, и против Марко Хука. Не думаю, что будут проблемы с организацией какого-либо из этих поединков», — приводит слова Корнилова BoxingScene.