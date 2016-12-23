Уайлдер: готов боксировать против победителя боя Кличко — Джошуа

Американский чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер сообщил, что готов сразиться с победителем боя между чемпионом IBF Энтони Джошуа и Владимиром Кличко. Бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне.
«Если Кличко побьёт Джошуа, то следующий большой бой — это бой Кличко и Уайлдера. Если Джошуа побьёт Кличко, то следующий большой бой — это бой Джошуа и Уайлдера. Я готов драться с любым из них. Я, правда, верю, что лучший в мире», — приводит слова Уайледра ESPN.
Ранее стало известно, что 25 февраля Уайлдер проведёт защиту своего титула в бою с поляком Анджеем Вавжиком.