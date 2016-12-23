Промоутер Сондерса: если Альварес — обязательный претендент, у Билла нет выбора

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, прокомментировал решение организации назначить обязательным претендентом на титул«Мы будем драться с Альваресом. Если он обязательный претендент, у Билла нет выбора. Это будет непростой поединок, не стоит обманывать себя. Но когда Сондерс в лучшей форме — он прекрасный боец. Думаю, у него есть хороший шанс на победу. Канело отличный боксёр. Но Лиам Смит неплохо с ним справлялся, пока тот его не поймал. Биллу нужно посмотреть тот бой, хорошие моменты Смита, и сделать лучше», — приводит слова Уоррена Boxing Scene.