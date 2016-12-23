Уайт: Макгрегор надерёт задницу Мейвезеру и всем его телохранителям

Президент UFCсчитает, что боксёрникогда не попытается ударить, несмотря на то что обещает это сделать.«Мейвезеру лучше не натыкаться на Макгрегора на улице. Конор надерёт задницу ему и всем его телохранителям. Это 100%. Хотел бы я посмотреть, как Мейвезер попытается ударить Макгрегора. Да он никогда и не попытается это сделать, и знает это сам», — приводит слова Уайта TMZ Sports.Мейвезер и Макгрегор хотели провести поединок друг с другом, но организация этого боя на данный момент невозможна.