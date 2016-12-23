Бойца UFC Жустину обвиняют в употреблении допинга

Бразильский боец UFC Кристиана Жустину получила письмо от Американского антидопингового агентства (USADA), в котором сообщается, что допинг-проба, взятая у неё 5 декабря во внесоревновательный период, дала положительный результат. USADA продолжит рассмотрение дела Жустину, сообщает MMA Junkie.
«Мои болельщики могут быть уверены, что вещество, обнаруженное в допинг-пробе, я использовала в качестве лекарства, а не допинга. Я не дралась с 11 февраля, потому что восстанавливаюсь после травмы», — написала Жустину у себя в «твиттере».