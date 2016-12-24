Хэй: Бриггс не смог выставить титул и устроить трансляцию боя

Бывший чемпион мира в двух весахрассказал о том, почему сорвался его бой с экс-чемпионом тяжёлого веса«Мы договорились об условиях с Шенноном Бриггзом, но он хотел драться со мной, только если бой будет транслироваться по pay-per-view. Мне было не важно. Это было как в ситуации с Беллью — ничего не было на кону.Бриггс и его команда уверяли, что смогут выставить на кон титул и устроить трансляцию PPV. Но они не смогли. Так что бой транслировался бы по местному телевидению, а на продажах билетов они бы не заработали много денег. Из-за этого бой не состоялся», — цитирует Хэя Boxing Scene.