Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь — ХК Нефтехимик!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Хэй: Бриггс не смог выставить титул и устроить трансляцию боя

24 декабря 2016, суббота. 16:57. Бокс/ММА
Бывший чемпион мира в двух весах Дэвид Хэй рассказал о том, почему сорвался его бой с экс-чемпионом тяжёлого веса Шенноном Бриггсом.

«Мы договорились об условиях с Шенноном Бриггзом, но он хотел драться со мной, только если бой будет транслироваться по pay-per-view. Мне было не важно. Это было как в ситуации с Беллью — ничего не было на кону.

Бриггс и его команда уверяли, что смогут выставить на кон титул и устроить трансляцию PPV. Но они не смогли. Так что бой транслировался бы по местному телевидению, а на продажах билетов они бы не заработали много денег. Из-за этого бой не состоялся», — цитирует Хэя Boxing Scene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Дэвид Хэй Шеннон Бриггс
Новости. Бокс/ММА
24 декабря 2016, суббота
17:54 Джейкобс: в бою со мной Головкина ждёт не то, к чему он привык
16:57 Хэй: Бриггс не смог выставить титул и устроить трансляцию боя
15:05 Опрос: выбери лучшего российского бойца ММА 2016 года
14:37 Тренер Ковалёва: сомневаюсь, что Мейвезер хочет вернуться на ринг
13:52 Веласкес: больше не пью обезболивающие и готов отделать Вердума
13:21 WBA и IBF назначили разные обязательные бои для победителя пары Кличко — Джошуа
12:37 Команда Альвареса дала Чавесу срок до 2 января, чтобы согласиться на бой
11:46 П.Фьюри: Паркер, вероятно, лучший тяжеловес на данный момент
11:43 Д.Миллер: Кличко избивал Джошуа в спаррингах
11:07 Уайт: как кто-то, кроме Макгрегора, может быть лучшим бойцом P4P?
10:13 Хан: будь я чуть больше и тяжелее — я бы вынес Альвареса
09:35 Уайт: UFC сосредоточена на России, следующим боем может быть Хабиб против Конора
09:24 Бетербиев в первом раунде нокаутировал Прието и завоевал титул WBC Silver
00:29 Тренер Гассиева: контактов со стороной Усика пока не было
23 декабря 2016, пятница
23:47 Ломаченко: Пакьяо? Арум просто раскручивает меня
23:00 Рябинский: если бой Поветкин — Стиверн состоится, канадцу конец!
22:10 Рябинский: проведём экспертизу допинг-тестов Поветкина вне США
21:54 Последняя допинг-проба Александра Поветкина оказалась чистая
21:01 В допинг-пробе Поветкина обнаружена ничтожно малая доза остарина
20:49 Шуменов и Дортикос попросили WBA лишить Лебедева титула «суперчемпиона»
19:41 Промоутер Ковалёва: реванш с Уордом может пройти в России
18:17 Паркер: я готов к бою с Уайлдером или Джошуа
17:51 Рябинский: если возникнет необходимость, Поветкина проверят на полиграфе
16:25 В Ливерпуле установили статую Мохаммеда Али
15:47 Бойца UFC Жустину обвиняют в употреблении допинга
15:16 Промоутер Паркера: мы будем драться с Дэвидом Хэем в любом месте и в любое время
14:02 Чавес: надеюсь, к концу года переговоры о бое моего сына с Альваресом завершатся
13:04 Уайт: Макгрегор надерёт задницу Мейвезеру и всем его телохранителям
12:11 Бетербиев перевесил Прието перед боем в Канаде
11:08 Промоутер Сондерса: если Альварес — обязательный претендент, у Билла нет выбора
09:59 Уайлдер: моё сердце будет с Джошуа, а разум — с Кличко
01:37 Ковалёв назвал Уорда «судейским сыном» и призвал к реваншу
00:55 Спадафора нанёс ножевые ранения брату и избил мать
00:21 Уайлдер: готов боксировать против победителя боя Кличко — Джошуа
22 декабря 2016, четверг
23:50 Дон Кинг: не знаю, буду ли судиться с Рябинским
22:20 IBF обязала победителя боя Кличко — Джошуа защищать пояс в поединке с Пулевым
21:49 Корнилов: Усик, Хук и победитель боя Хэй — Беллью интересны Лебедеву
20:45 Р. Гарсия: если у Джейкобса не получится ударить Головкина, тот его уничтожит
19:32 Тренер Фьюри: Тайсон вернётся в ринг в апреле-мае 2017 года
18:35 Гассиев: когда может состояться бой с Усиком? Чем быстрее, тем лучше
17:55 Беллью: ударив меня без перчаток, Хэй поступил, как трус
16:33 Рябинский: с вероятностью 99% проба «Б» Поветкина покажет похожий результат
16:02 Матиссе вернётся к выступлениям в 2017 году
14:54 Хан планирует организовать в Великобритании Лигу MMA в 2017 году
13:43 Чавес-старший: мы хотим 30-35% гонорара за бой с Альваресом
Все новости RSS
Выбери лучшего российского бойца ММА 2016 года
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+