Джейкобс: в бою со мной Головкина ждёт не то, к чему он привык

Регулярный чемпион мира в среднем весе по версии WBAрассказал об ожиданиях от боя с, который владеет поясами WBA (суперчемпион), IBF, IBO и WBC.«Кто был его топ-соперником? Келл Брук? Но его нельзя считать таковым. Я имею в виду, что он топ-боец, но из-за разницы в весе был классом пониже. Так что Геннадий никогда не дрался с топовым соперником. Многие говорят, что это его первая серьёзная проверка в бою против настоящего боксёра среднего веса, с моим ростом и скоростью, а также всеми моими навыками. Так что я намерен извлечь из этого выгоду, поскольку то, что его ожидает, будет значительно отличаться от того, к чему он привык», — приводит слова Джейкобса Boxing Scene.