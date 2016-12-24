Кадыров: Бетербиев доказал, что готов отобрать титулы у самых именитых чемпионов

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил боксёра Артура Бетербиева с защитой титула WBA-NABA в бою с Исидро Приетой, которого Бетербиев отправил в нокаут уже в первом раунде.
«В канадском Квебеке на ринге Las Leami Casino состоялся один из самых ожидаемых боёв уходящего года в мире профессионального бокса. Наш Артур Бетербиев встретился с опытным соперником — Исидро Приетой. В скоротечном и зрелищном поединке Артур одержал блистательную победу уже в первом раунде. Он дважды отправил соперника на настил ринга. В результате одиннадцатая победа нокаутом не знающего поражений Артура Бетербиева! Он сегодня в очередной раз доказал, что является сильнейшим боксёром в полутяжёлом весе, готовым отобрать титулы у самых именитых чемпионов, доказал, что чеченский республиканский клуб «Ахмат» растит боксёров мирового класса.
Я поздравляю Артура с победой и желаю удачи в новых поединках! Следует напомнить, что на ринге Квебека отлично выступил ещё один воспитанник чеченской школы бокса: Вислан Далхаев уверенно выиграл у Сальвадора Эрнандеса», — написал Кадыров на своей странице в «Инстаграме».