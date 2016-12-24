Юбенк: надеюсь, бой с Головкиным состоится в 2017 году

Британский боксёрсообщил, что намерен добиться проведения боя св 2017 году.«Бой с Головкиным всё ещё стоит на повестке дня. Он состоится. Надеюсь, это случится в 2017 году. Хирн решил пойти по лёгкому пути и отдал мой бой Бруку. Мы вели переговоры и были близки к заключению соглашения, но мы не будем бездумно соглашаться со всем, что нам предлагают. Мы хотим всё, что нам полагается, в то время как Келл просто согласился на все условия Хирна», — приводит слова Юбенка IFL TV.