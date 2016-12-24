Флорес: думаю, скорость у Ригондо уже не та, что раньше

Мексиканский непобеждённый боксёррассказал об ожиданиях от боя с чемпионом мира во втором легчайшем весе«Ригондо — выдающийся боец. Но я думаю, его скорость уже не та, что раньше. Мы с моим тренером разрабатываем стратегию, основываясь на том, что видели в последних боях Риго. Думаю, у нас будет правильная стратегия, которая позволит победить его в феврале и привезти в Мексику все титулы.Я всегда был аутсайдером, это не мешает мне. Знаю, многие думают, что я не смогу победить Ригондо. Но я еду в Техас за тем, чтобы стать новым чемпионом IBO и WBA во втором легчайшем весе», — приводит слова Флореса Boxing Scene.