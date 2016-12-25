Уайлдер: не собираюсь задерживаться в боксе надолго

Чемпион мира по версии WBC американецзаявил, что хочет в ближайшем будущем объединить титулы, поскольку не намерен оставаться в боксе очень долго.«Если всё будет хорошо, проведу бой против победителя поединка Кличко — Джошуа. Супертяжёлый дивизион начал оживать, мы хотим, чтобы это продолжалось. Меня не волнует, кто будет моим следующим соперником. Можно провести бой в моей стране или в чужой стране. Давайте, я не собираюсь задерживаться в этом спорте надолго. Хочу достичь своих целей и оставить после себя наследие. Хотелось бы вдохновлять своим примером молодых боксёров», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.