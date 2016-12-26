Вл. Кличко: у нас с Джошуа не будет высказываний в стиле «Я съем твоих детей»

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весеподелился ожиданиями от боя против чемпиона IBFПоединок Кличко — Джошуа пройдёт в Лондоне 29 апреля на стадионе «Уэмбли».«Я мотивирован на этот бой до кончиков волос. Больше года ждал реванша против Тайсона Фьюри, готовился к нему, но этот бой ещё лучше. Его ждут все.Вне ринга мы с Джошуа друзья, но во время поединка дружбы не будет. Если он победит, я поздравлю его. Джошуа — великолепный боксёр, будущее супертяжёлого веса. Не менее важно, что мы встретимся с уважением. Не будет высказываний в стиле „Я съем твоих детей“, мы не будем бросаться стульями или столами», — приводит слова Кличко Abendzeitung.