Джейкобс: представьте, что будет, если я ударю Головкина, как бил Брук

«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBAзаявил, что бой споказал уязвимость чемпиона WBA/WBC/IBF«Это был просто не бой Брука, хотя он и показал, что если у вас есть скорость и движение, то вы можете ударить Головкина. Конечно, я представил себя на этом месте. Эй, если этот маленький парень может его ударить и потрясти, представьте, что будет, если так же ударю я?Но в то же время это бокс, и в следующем бою он может выглядеть совершенно по-другому, работать в другом стиле. Мы должны быть готовы ко всему», — цитирует Джейкобса Boxing Scene.