Конор Макгрегор шокировал пародировавших его фанатов
26 декабря 2016, понедельник. 23:50.
Бокс/ММА
Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор
шокировал двух пародировавших его фанатов. Двое поклонников изображали бой на улице Дублина, повторяя коронные движения Макгрегора, когда возле них остановилась машина. Подойдя к опустившемуся окну водителя, один из фанатов увидел на пассажирском стекле самого Макгрегора, наблюдавшего за пародией.
Позднее Макгрегор сам поделился «твитом» с выложенным видео о произошедшем.