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175 лет назад 2016
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Конор Макгрегор шокировал пародировавших его фанатов

26 декабря 2016, понедельник. 23:50. Бокс/ММА
Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор шокировал двух пародировавших его фанатов. Двое поклонников изображали бой на улице Дублина, повторяя коронные движения Макгрегора, когда возле них остановилась машина. Подойдя к опустившемуся окну водителя, один из фанатов увидел на пассажирском стекле самого Макгрегора, наблюдавшего за пародией.

Позднее Макгрегор сам поделился «твитом» с выложенным видео о произошедшем.


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Конор Макгрегор
Новости. Бокс/ММА
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