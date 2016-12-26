Конор Макгрегор шокировал пародировавших его фанатов

Чемпион UFC в лёгком весешокировал двух пародировавших его фанатов. Двое поклонников изображали бой на улице Дублина, повторяя коронные движения Макгрегора, когда возле них остановилась машина. Подойдя к опустившемуся окну водителя, один из фанатов увидел на пассажирском стекле самого Макгрегора, наблюдавшего за пародией.Позднее Макгрегор сам поделился «твитом» с выложенным видео о произошедшем.