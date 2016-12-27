Микки Рурк в начале 2017 года может провести бой на Урале

Известный голливудский актёрможет выйти на боксёрский ринг в феврале-марте 2017 года на Урале. Об этом рассказал известный российский менеджер Вадим Корнилов, представляющий интересы Рурка. В настоящее время Рурк тренируется в зале известного американского тренера Фредди Роуча Wild Card, расположенном в Лас-Вегасе.«Мы ведём работу над тем, чтобы организовать на Урале бой для Микки. Там же в одном из главных боёв планируется поединок Егора Мехонцева, сейчас мы ведём переговоры по этому мероприятию с несколькими уральскими партнёрами. Это может произойти в феврале-марте будущего года. Сейчас Микки тренируется каждый день, очень хочет боя и спрашивает, когда уже сможет подраться в России», — цитирует Корнилова ТАСС.В ноябре 2014 года Рурк провёл поединок в Москве против Эллиота Сеймура, в котором одержал досрочную победу. Этот бой впоследствии обернулся скандалом, поскольку возникли подозрения в том, что он был постановочным.