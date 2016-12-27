Алоян оспорит решение лишить его серебра Олимпиады-2016 до 1 января

Тренер российского боксёразаявил, что команда боксёра в ближайшее время оспорит решение лишить Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга. Ранее в организме боксёра был обнаружен туаминогептан. Алоян выступает в весовой категории до 52 кг.«Апелляция будет подана на этой неделе. Миша неделю тренировался в Чехове, он находится в хорошей форме, сейчас вернулся в Новосибирск. В январе он уже приступит к целенаправленной подготовке», — приводит слова Кравцова ТАСС.