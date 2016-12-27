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175 лет назад 2016
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Алоян оспорит решение лишить его серебра Олимпиады-2016 до 1 января

27 декабря 2016, вторник. 18:37. Бокс/ММА
Тренер российского боксёра Миши Алояна Эдуард Кравцов заявил, что команда боксёра в ближайшее время оспорит решение лишить Алояна серебряной медали Олимпийских игр 2016 года за употребление допинга. Ранее в организме боксёра был обнаружен туаминогептан. Алоян выступает в весовой категории до 52 кг.

«Апелляция будет подана на этой неделе. Миша неделю тренировался в Чехове, он находится в хорошей форме, сейчас вернулся в Новосибирск. В январе он уже приступит к целенаправленной подготовке», — приводит слова Кравцова ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Миша Алоян
Новости. Бокс/ММА
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