Лапин: бой с Гловацким — хороший шаг для Гассиева

Тренер бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе полякасчитает, что чемпиону IBF россиянинубыло бы правильно выйти на бой против польского спортсмена.«У Гловацкого и Гассиева одни представители, сопромоутеры, и организовать такой бой легче. А Гловацкому без разницы, с кем боксировать. Кшиштоф не ищет себе лёгких и промежуточных боев. Мы, например, могли «вилять» перед Усиком. И я вот разговаривал с Кшиштофом, и для него главная задача – взять реванш у Усика. Но и против боя с Гассиевым он точно не будет возражать. При этом очевидно, что для Гассиева бой против Гловацкого — хороший шаг и возможность, потому что Кшиштофа знают в США, на американском телевидении», — приводит слова Лапина «Р-Спорт».