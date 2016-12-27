Х. Фьюри: Хирн предлагал мне бой против Джошуа, но гонорар меня не устроил

Британский боксёр супертяжёлого весарассказал, что промоутер чемпиона IBFпредлагал ему бой, но тот отказался из-за маленького гонорара.«Хирн предложил мне бой. Если говорить честно, речь идёт о нескольких сотнях тысяч. Джошуа бы заработал $ 8 млн. Думаете, я за орехи дерусь? Я молодой боксёр. Но я не могу боксировать, когда ему дают $ 8 млн, а мне $ 200 тыс. — это же ничего. Его команда определённо не хочет поединка со мной. Мне 22 года, у меня 20 побед. Я всё равно стану чемпионом мира», — приводит слова Фьюри BoxNation.