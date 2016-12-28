В Венесуэле решением суда запретили в кинотеатрах показ фильма об Эдвине Валеро

В Венесуэле постановлением суда был запрещён к показу в кинотеатрах документальный фильм El Inca, повествующий об экс-чемпионе мира в двух весовых категориях, сообщает BoxingScene.В фильме подробно изложена трагическая история жизни экс-чемпиона, которого считали потенциальной суперзвездой. За ним охотились промоутерские компании Top Rank и Teiken, а его возможный бой с Мэнни Пакьяо был одним из самых ожидаемых, однако им так и не довелось встретиться на ринге. В 2010 году Валеро убил свою жену, а затем повесился в камере, не дожидаясь решения суда.Судья Мата Гарсия вынес вердикт о приостановке показа фильма, премьера которого была запланирована на 25 ноября, в ответ на апелляцию родственников Валеро, посчитавших, что лента затрагивает «честь Валеро и нарушает его личную жизнь».Валеро провёл на профессиональном ринге 27 поединков, все из которых выиграл нокаутом.