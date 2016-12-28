Дува: мы ждём, когда Глазков полностью восстановится и будет готов вернуться

Экс-претендент на титул чемпиона мира по версии IBFпродолжает восстанавливаться после травмы и очередной операции на колене, которую перенёс этой осенью. Об этом сообщила промоутер Кэти Дува, представляющая интересы украинского боксёра.Травму Глазков получил в январе этого года в титульном бою с Чарльзом Мартином, которому проиграл техническим нокаутом.«К сожалению, Глазкову потребовалась ещё одна операция на колено этой осенью. Мы всё ещё ждём, когда он сообщит нам о своей готовности возобновить тренировки. Мы организуем ему бой, как только он восстановится и будет готов возобновить карьеру. Но никто на него не оказывает давления, чтобы он спешил. Важнее, чтобы он полностью восстановился после травмы», — цитирует Дуву «Р-Спорт».