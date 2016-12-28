Джошуа: не думаю, что Кличко пойдёт на открытый бой

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии IBFполагает, что экс-чемпион миране станет ввязываться с ним в открытый бой.«Его стиль работает на него, так что его нельзя сбрасывать со счетов. Но надо несколько ударов попасть, несколько нанести, поработать вблизи. Первые раунды всегда уклончивы, но к четвёртому раунду бой должен стать увлекательным. Ломовой стиль боя Риддика Боу с Эвандером Холифилдом или Дерека Чизоры с Дилланом Уайтом? Не думаю, что он на это пойдёт», — цитирует Джошуа Sky Sports.