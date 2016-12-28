Вавжик — про Уайлдера: я побью самого опасного человека на планете

Польский тяжеловес Анджей Вавжик уверен в своей победе над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
«Я невероятно мотивирован на бой за титул чемпиона мира в тяжёлом весе против такого отличного бойца, как Деонтей Уайлдер. Бой за чемпионский титул всегда был моей мечтой. Драться с таким атлетом, как Уайлдер, — огромный вызов, но я к нему готов. Я готовился к нему с подросткового возраста. 25 февраля я выйду на ринг готовым и побью самого опасного человека на планете», — приводит слова Вавжика Fight Hype.