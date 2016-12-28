Леонард: ещё перед боем видел, что Хопкинса уже нет

Бывший чемпион мира в пяти весовых категорияхсообщил, что ещё до бояс Джо Смитом видел, что ветеран не готов к поединку. Смит нокаутировал Хопкинса, выбив его ударами с ринга.«В первую очередь я хотел бы сказать обо всех бывших чемпионах, которые ошибочно возвращаются на ринг. Мы все это делали, и это становится катастрофой. Мы всегда чувствуем, что можем победить. Когда я увидел, как Бернард идёт к рингу, я видел, что его там уже нет», — приводит слова Леонард.