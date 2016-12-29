Сауль Альварес возобновил тренировки

Мексиканский боксёр(48-1-1, 34 КО), владеющий титулом чемпиона мира в первом среднем весе (154 фунта) по версии WBO, возобновил тренировки и уже способен работать правой рукой, которую травмировал в сентябре текущего года в бою с Лиамом Смитом. Следующий бой Альвареса запланирован на 6 мая, однако его оппонент на предстоящий бой пока не известен.Ходят слухи, что Альварес может провести бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим в промежуточном весе — 165 фунтов. Команды обоих боксёров устраивает этот промежуточный вес, остаётся решить вопрос с финансовой составляющей. Чавесу предложили за бой $ 6 млн, и он ещё не дал своего ответа.