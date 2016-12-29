Уайлдер: в бою с Вавжиком покажу лучшее, на что способен

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе(37-0, 36 KO) дал комментарий к предстоящему бою с поляком(33-1-0, 19 КО).«Я очень воодушевлён предстоящей пятой защитой титула, которую проведу перед своими болельщиками на «Легаси-арене» в Бирмингеме 25 февраля. Это всегда весело — показать свои таланты перед домашними болельщиками. Это возможность, которой я с нетерпением жду, и это заставит показать меня лучшее, на что я способен. Я здоров и готов показать фантастическое шоу», — цитирует Уайлдера Fightnews.