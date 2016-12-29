Уайт: Фергюссон хотел получить за бой столько же денег, сколько и Нурмагомедов

Президент UFCрассказал о том, почему сорвался поединок между«Мы пытались сделать этот бой. Тони сказал, что не будет драться, пока ему не заплатят столько же, сколько платят Хабибу. У Хабиба другой контракт. Так что этого не произойдёт. Это исключено.У Тони есть недавно подписанный контракт. А я уважаю любой контракт, каким бы он ни был. В некоторые плохие договоры я тоже бывал вовлечён. Есть парень, который зарабатывает тонны денег, но он был чемпионом. Но этот контракт я подписал и должен с ним работать», — цитирует Уайта Fox Sports.