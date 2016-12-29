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175 лет назад 2016
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Запрещённое вещество попало в организм Алояна с каплями против заложенности носа

29 декабря 2016, четверг. 14:30. Бокс/ММА
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба рассказал, с каким лекарством в организм Миши Алояна попало запрещённое вещество. Напомним, что россиянин был лишён серебряной медали Олимпийских игр 2016 года из-за положительного допинг-теста.

«Есть же вещи, когда спортсмен говорит — я ошибся. Наш боксёр — у него действительно заболевание, при котором постоянная заложенность носа, он принимает эфедриновые препараты, сосудосуживающие, чтобы на ринге дышать. Действительно, этого нельзя было делать, но человек автоматически прыснул себе в нос… Можно же посмотреть — он принимал именно этот препарат, мы показали это. Но никого не волнует, что он прыснул, чтобы выйти на ринг, — иначе дышать не мог. Это терапевтическое исключение (TUE) в чистом виде, но у нас не принимают (заявку на него)! Говорят — вы его лечите, пусть он выходит на ринг без капель, содержащих эфедрин. Всем разрешают то, о чём мы даже думать не можем.

Мы в Рио-де-Жанейро рекордсмены как сборная (по количеству проб), у нас взяли в три раза больше анализов, чем у любой страны. Но несчастный Алоян с каплями… Это смешно и больно. Он не принимал наркотики, гормоны, прыснул два раза, потому что дышать не мог. Это нужно чисто по-человечески понимать. Можно вынести порицание, доктора поругать. Но подход-то — забрать медаль, ошельмовать — «он — допинг». Двойные стандарты сегодня», — цитирует Уйбу агентство «Р-Спорт».
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Миша Алоян
Новости. Бокс/ММА
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