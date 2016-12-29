Крокоп победил Лаваля на турнире Rizin 3 и вышел на Баруто

В Сайтаме завершился первый день турнира Rizin 3, главным событием которого стал поединок между Мирко Филиповичем, более известным по прозвищу «Крокоп» и Мохаммедом «Кинг Мо» Лавалем. По итогам встречи победу одержал Мирко, которому удалось нокаутировать своего соперника во втором раунде. Этот поединок носил статус четвертьфинала Гран-при Rizin. В полуфинале Крокопу предстоит встретиться с Кайто «Баруто» Хёвельсон, который в другом четвертьфинале победил Цуёси Косаку.
Во втором полуфинале российский боец Валентин Модавский встретится с Амиром Алиакбари, победившим в четвертьфинале Хита Херринга.