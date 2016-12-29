Крокоп победил Лаваля на турнире Rizin 3 и вышел на Баруто

В Сайтаме завершился первый день турнира Rizin 3, главным событием которого стал поединок между, более известным по прозвищу «Крокоп» и. По итогам встречи победу одержал Мирко, которому удалось нокаутировать своего соперника во втором раунде. Этот поединок носил статус четвертьфинала Гран-при Rizin. В полуфинале Крокопу предстоит встретиться с Кайто «Баруто» Хёвельсон, который в другом четвертьфинале победилВо втором полуфинале российский боецвстретится с, победившим в четвертьфинале Хита Херринга.