П. Фьюри: Хьюи — обязательный претендент на титул WBO

Отец и тренер британского боксёразаявил, что его сын стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBO, которым владеет новозеландец«Фрэнк Уоррен сказал Хьюи, что он стал претендентом на титул WBO. Сейчас Фрэнк ведёт переговоры и пытается договориться с Джозефом Паркером о бое в Британии. Хотим провести чемпионский бой в апреле», — приводит слова Питера Фьюри World Boxing News.Ранее Питер Фьюри говорил, что Паркер — сильнейший боксёр супертяжёлого дивизиона в мире.