Садам Али может вернуться на ринг 28 января

Американский боксёр Садам Али (23-1-0, 13 КО), выступающий во втором полусреднем весе, может провести свой следующий поединок 28 января в Лос-Анджелесе. Поединок с его участием панируется провести в андеркарте боя между чемпионом мира в первом лёгком весе по версии WBC Франциско Варгасом и Мигелем Беркельтом, сообщает BoxingScene. Имя потенциального соперника пока не сообщается.
Своё единственное поражение Саас Али потерпел от Джесси Варгаса в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в марте текущего года, проиграв техническим нокаутом. В сентябре он вернулся на ринг в бою с Саулем Корралом, которого победил по очкам.