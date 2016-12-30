Мора: подбородок Джейкобса вызывает вопросы, но он может побить Головкина

Экс-чемпион мирасчитает, что, безусловно, способен победить чемпиона мира IBF/IBOWBA/WBO в среднем весе, бой с которым у него запланирован на 18 марта в Нью-Йорке.«Мы видели прежде, как Головкин «ловил» удары, и если Джейкобс поймает его, мы можем увидеть Головкина в беде. Тот, кто первым попадёт, будет иметь преимущество. Джейкобс — атлетичный парень. Меня удивило, насколько он крупный и мускулистый. Он может доставить проблемы Головкину.Подбородок Джейкобса вызывает вопросы. Я смог его отправить на пол. Однако он мощный панчер, и если попадёт в Головкина, то причинит ему боль», — приводит слова Моры BoxingScene.