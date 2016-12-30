Моралес: разница в весе может стать значимым фактором в бою Альварес — Чавес

Легенда мексиканского бокса Эрик Моралес с интересом следит за переговорами об организации боя между Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим и считает, что этот поединок будет организовать нелегко.
Ранее появилась информация, что Альварес может провести бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим в промежуточном весе — 165 фунтов. Команды обоих боксёров устраивает этот промежуточный вес, и им остаётся решить вопрос с финансовой составляющей. Чавесу предложили за бой $ 6 млн, и он ещё не дал своего ответа.
«Мне это нравится, но тот бой будет трудно организовать. Мы должны дождаться договорённости об условиях проведения боя, потому что разница в росте и весе может быть значимым фактором. Рост Альвареса составляет 1,75 метра при весе в 154 фунта, тогда как рост Чавеса — 1,85 метра при весе в 168 фунтов, что на две весовые категории выше.
Им также нужно договориться о том, сколько они могут весить непосредственно в день боя. Это может быть оружием, которое может сыграть как на руку, так и против одного из бойцов», — цитирует Моралеса BoxingScene.