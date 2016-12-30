Моралес: разница в весе может стать значимым фактором в бою Альварес — Чавес

Легенда мексиканского боксас интересом следит за переговорами об организации боя междуи считает, что этот поединок будет организовать нелегко.Ранее появилась информация, что Альварес может провести бой со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим в промежуточном весе — 165 фунтов. Команды обоих боксёров устраивает этот промежуточный вес, и им остаётся решить вопрос с финансовой составляющей. Чавесу предложили за бой $ 6 млн, и он ещё не дал своего ответа.«Мне это нравится, но тот бой будет трудно организовать. Мы должны дождаться договорённости об условиях проведения боя, потому что разница в росте и весе может быть значимым фактором. Рост Альвареса составляет 1,75 метра при весе в 154 фунта, тогда как рост Чавеса — 1,85 метра при весе в 168 фунтов, что на две весовые категории выше.Им также нужно договориться о том, сколько они могут весить непосредственно в день боя. Это может быть оружием, которое может сыграть как на руку, так и против одного из бойцов», — цитирует Моралеса BoxingScene.