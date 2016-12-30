Вавжик: бой с Уайлдером поможет реабилитироваться за поражение от Поветкина

Польский супертяжеловессчитает, что бой против чемпиона WBCпоможет ему реабилитироваться за поражение в бою с россиянином«Я постоянно думал об этом поединке. Мы ждали ответа от телеканала Polsat, поскольку планировали бой против Томаша Адамека, но не смогли договориться. Из США поступила информация, что команда Уайлдера хочет провести бой против меня. Я прикинул все плюсы и минусы и понял, что не могу отказаться от такого громкого боя. Я хочу, чтобы бой против Уайлдера помог мне реабилитироваться за поражение в поединке с Поветкиным», — приводит слова Вавжика Przegląd Sportowy.Вавжик проведёт поединок против Уайлдера 25 февраля. В 2013 году поляк уступил Поветкину техническим нокаутом в третьем раунде.