UFC: Аманда Нуньес нокаутировала Ронду Роузи в первом раунде

Только что в Лас-Вегасе завершился турнир UFC 207, главным событием которого стал поединок за титул чемпионки UFC в легчайшем весе между Амандой Нуньес и Рондой Роузи. В этой встрече действующая чемпионка успешно отстояла свой титул, одержав над Роузи досрочную победу в первом раунде. Нуньес бросилась в атаку с первых секунд схватки, агрессивно работая в стойке. Роузи не смогла ей ничем ответить. В итоге пришлось вмешаться рефери, который остановил поединок на 48-й секунде первого раунда, зафиксировав досрочную победу Аманды.
Другие результаты UFC 207:
Коди Гарбрандт победил Доминика Круса единогласным решением судей (48-47, 48-46, 48-46)
Ти Джей Диллашоу победил Джона Линекера единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26)
Дон Юн Ким одержал победу над Тареком Сафедином раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28)
Рэй Борг победил Луиса Смолку по очкам (30-27, 30-26, 30-26)
Нил Маньи одержал победу единогласным решением судей над Джони Хендриксом (29-28, 29-28, 29-28)
Антонио Карлос Джуниор победил Марвина Виттори единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28)
Алекс Гарсия нокаутировал Майка Пайла в первом раунде (3:34)
Нико Прайс победил Брендона Татча удушающим (треугольник)