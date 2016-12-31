Х.Фьюри: я стану ночным кошмаром Паркера

Британский супертяжеловесзаявил, что победит чемпиона мира по версии WBO новозеландцаПаркер стал чемпионом в поединке против Энди Руиса по решению судей — дважды 115:113, 114:114.«У Паркеры были проблемы в поединке с Риусом. Я считаю, что Руис победил в том бою. Было две причины, почему Паркер стал чемпионом — бой проходил в Новой Зеландии, и Руис успокоился в последних раундах.Я поздравляю Паркера с победой, но он долго не продержит свой титул. Он хороший супертяж, но у меня есть всё, чтобы победить его. Я стану его самым ужасным кошмаром!» — приводит слова Фьюри Sky Sports.