21-летний японец Такана стал чемпионом WBO в первом легчайшем весе

Японский боксёр(8-0, 5 КО) стал чемпионом мира по версии WBO в первом легчайшем весе. 21-летний боксёр победил мексиканца(24-3-1, 13 КО). Танака одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.С помощью этой победы Танака повторил бывший рекорд своего соотечественника Наойя Иноуэ, став чемпионом мира в двух весовых категориях в восьмом бою на профессиональном ринге. Ранее этот рекорд побил украинец Василий Ломаченко, который стал чемпионом в двух разных весах за семь поединков.