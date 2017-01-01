Иока защитил титул WBA, побывав в нокдауне

Японский боксёр легчайшего веса(21-1, 13 КО) защитил свой титул чемпиона мира по версии WBA в поединке против «временного» чемпиона по этой же версии таиландца(15-1, 6 КО). Иока победил техническим нокаутом в седьмом раунде.По ходу поединка Иока побывал в нокдауне, но Каенса не смог воспользоваться ситуацией. После этого уже Иока дважды заставил Каенсу подыматься с настила ринга. Судья принял решение остановить поединок.Напомним, Иоке принадлежит мировой рекорд. Он первым завоевал титулы чемпиона в трёх весовых категориях за 18 поединков на профессиональном ринге.