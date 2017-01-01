СК возбудил дело после нападения на Мирзаева

Столичные следователи возбудили дело после нападения троих неизвестных на мужчину на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идёт о чемпионе мира по боевому самбо 30-летнем, в которого стреляли из травматического пистолета в ночь на 31 декабря на юге Москвы. Как сообщал собеседник агентства, полиция разыскивает трёх нападавших, по факту была начата проверка.«По версии следствия, ночью 31 декабря 2016 года в квартиру одного из жилых домов по улице Восточная в городе Москве проникли трое неустановленных лиц, где подвергли избиению 30-летнего мужчину, используя в качестве орудия преступления, предположительно, травматический пистолет. После нападения неизвестные скрылись. В результате потерпевший был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает», — говорится в сообщении СК.Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия» и «нарушение неприкосновенности жилища».