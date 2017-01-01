Лобов: в ночь инцидента с Мирзаевым в ночном клубе всё было тихо

Ирландский боец российского происхожденияпрокомментировал инцидент с Расулом Мирзаевым, которого в своей же квартире трое неизвестных, вооружённых пистолетом, избили битами. По информации СМИ поводом для нападения могло стать то, что Мирзаев заступился в ночном клубе за Лобова, у которого, якобы, завязался конфликт с представителями дагестанской диаспоры.«Всё было тихо и без проблем в ту ночь. Расул — настоящий мужчина. Я полностью на его стороне. И полностью его поддерживаю», — приводит слова Лобова «Лайф».Ранее один из друзей Мирзаева сообщил об инциденте в ночном клубе.«Когда в Москву из Ирландии приехал Артём Лобов, они с Расулом и ещё несколькими ребятами пошли в клуб отпраздновать его приезд. В клубе к ним подошла компания уроженцев Дагестана. Между Лобовым и ними завязался спор из-за возможного боя между ирландским бойцом Конором Макгрегором и дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым. По мнению ребят из Дагестана, Конор просто побоялся выйти на ринг против Хабиба. Лобов, тренировавшийся в одном клубе с Макгрегором, с ними не согласился. Парням это, конечно, не понравилось, и они начали оскорблять Артёма. Тут в разгорающийся конфликт вступил Мирзаев. Он попытался объяснить своим землякам, что в нормальном споре нельзя переходить на оскорбления, Лобов — гость, значит и относиться к нему надо с уважением, а не «наезжать» и предъявлять необоснованные претензии. Слово за слово завязалась драка, но тут быстро подоспела охрана клуба. Я думаю, что теперь они решили закончить начатое и подкараулили Расула у него дома», — заявил друг Мирзаева.