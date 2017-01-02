Леброн Джеймс и Коби Брайант поддержали Ронду Роузи

Звезда Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс высказался в поддержку экс-чемпионки UFC Ронды Роузи после её второго подряд поражения нокаутом.
«В целом в спорте тебя делают как можно более знаменитым, ставят на самую высокую гору, чтобы потом разорвать. Это говорит тот, кто такой испытал. Через это она сейчас и будет проходить. Я знаю, что она чувствует, потому что проходил через такое», — приводит слова Джеймса Akron Beacon Journal.
Также Роузи поддержал бывший игрок НБА Коби Брайант.
«Вместо того чтобы хлопать поражению Роузи, нужно устроить ей стоячую овацию за то, что нанесла свой спорт на карту мира», — написал Брайант в «твиттере».