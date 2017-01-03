Письмо Мохаммеда Али Нельсону Манделе продано за $ 8 900

Письмо легендарного боксёра-тяжеловесабывшему президенту ЮАРбыло продано на аукционе за $ 8 900. Письмо было написано 13 апреля 1993 года. Вместе с ним продавалась неверня копия письма, в которой с ошибкой было написано имя Али, сообщает World Boxing News.Али поддерживал борьбу с апартеидом, которую возглавлял Мандела в ЮАР. Боксёр лично посещал страну в 1993 году после убийства соратника Манделы Криса Хани и тогда же написал Манделе письмо с выражением соболезнования.