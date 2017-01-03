Фергюссон: не возьму денег у Нурмагомедова — мы с ним делаем общее дело

Американец Тони Фергюссон подчеркнул, что не возьмёт у россиянина Хабиба Нурмагомедова денег за очный поединок. Бойцы должны были сразиться за титул временного чемпиона в лёгком весе, но Фергюссон и UFC не договорились о сумме гонорара. Ранее Нурмагомедов заявил, что готов доплатить американцу за бой $200 тыс.
«Не собираюсь принимать предложение Хабиба в $200 тыс. за бой со мной. Я не возьму денег, потому что мы с ним делаем общее дело. Я мог бы предложить ему то же самое, но начал свою карьеру не для этого. UFC может заработать на нас гораздо больше, так пусть они позволят мне работать для них, но с достойной компенсацией», — приводит слова Фергюссона MMA Fighting.