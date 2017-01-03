А. Санчес: соперники Головкина много пишут в соцсетях, но не звонят промоутеру

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанца(36-0, 33 КО)заявил, что потенциальные соперники боксёра слишком много пишут в соцсетях, но при этом не пытаются связаться с промоутером Томом Леффлером.«Всё, что мы можем делать, — продолжать боксировать с лучшими доступными боксёрами. Каждый может говорить то, что хочет, но всё это лишь разговоры. Никто не звонит Леффлеру. Вы не можете организовать бой через «Твиттер» или «Фейсбук». Вы должны позвонить промоутеру, чтобы договориться. Головкин готов к любому сопернику, просто этим парням нужно сделать шаг на ринг», — приводит слова Санчеса On The Ropes Boxing Radio.Свой следующий поединок Головкин проведёт 18 марта против Дэниела Джейкобса (31-1, 29 КО).