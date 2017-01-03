Чавес-старший: не считаю Ломаченко лучшим боксёром года

Легендарный боксёр Хулио Сезар Чавес-старший выразил мнение, что украинец Василий Ломаченко не достоин права называться лучшим бойцом года. Мексиканец убеждён, что более достойными кандидатами являются Геннадий Головкин (Казахстан) и Теренс Кроуфорд (США).
«При всём уважении к Ломаченко, не считаю его боксёром года. Я бы выбирал между Теренсом Кроуфордом и Геннадием Головкиным. Если разбираетесь в боксе, вспомните Абнера Мареса. Кроуфорд — более достойная кандидатура. Почему лучшим признали Ломаченко? За то, что он победил Романа Мартинеса? Ну и кто такой Мартинес?» — цитирует Чавеса-старшего BoxingScene.